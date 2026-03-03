«Наши пальчики устали»

Кабмин Татарстана образовал межведомственную рабочую группу по снижению бюрократической нагрузки в сфере образования. В состав вошли 17 человек, включая представителей МВД, МЧС, Роспотребнадзора и Минздрава — ведомств, которые, по данным федеральных исследований, являются основными источниками внесистемных запросов в школы. Группу возглавила вице-премьер республики Лейла Фазлеева. Создание структуры произошло на фоне требования Рособрнадзора сформировать такие группы во всех регионах. Согласно федеральному опросу, до 65% учителей по-прежнему вынуждены готовить документы за пределами утвержденных перечней.

Кабинет министров Татарстана образовал межведомственную рабочую группу по оптимизации процессов и снижению бюрократической нагрузки в сфере образования. Документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Группу возглавила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, ее заместителями назначены министр образования и науки Ильсур Хадиуллин и замминистра образования Светлана Захарова. Всего в состав вошли 17 человек — представители профильных министерств, силовых ведомств, а также образовательных учреждений и профсоюза. Помимо Минобрнауки, в рабочую группу включены представители Минтруда, Минздрава, Минкультуры, Минмолодежи Татарстана, а также территориальных управлений МВД, МЧС и Роспотребнадзора по республике. Кроме того, в составе — председатель региональной организации Профсоюза работников образования, директор казанской гимназии №179, заведующий детским садом №151 и директор Казанского педагогического колледжа.

Согласно положению, группа является координационным органом и призвана анализировать межведомственные запросы в образовательные организации на предмет их соответствия федеральному законодательству, готовить предложения по оптимизации мероприятий с участием школ и детских садов, а также выявлять «скрытые механизмы, препятствующие снижению бюрократической нагрузки». Решения принимаются открытым голосованием простым большинством.

Присутствие в группе силовых и надзорных ведомств можно объяснить характером проблемы. По данным федерального проекта «Бережная школа», реализуемого Минпросвещения и госкорпорацией «Росатом» с 2024 года в семи пилотных регионах, до 82% входящих запросов в школы поступали от структур, не связанных с системой образования. Речь шла о справках и сведениях, которые уже содержатся в государственных базах данных.

Создание группы произошло на фоне поручения руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, который в ноябре 2025 года потребовал от всех регионов сформировать межведомственные рабочие группы для анализа и оптимизации потока документов в образовательные организации. Глава ведомства заявил тогда, что борьба с бюрократией должна стать одним из приоритетов контрольно-надзорной деятельности, а оценка работы региональных министерств образования будет строиться в том числе на успехах в дебюрократизации.

Масштаб проблемы позволяют оценить результаты анонимного опроса, проведенного Рособрнадзором осенью 2025 года на платформе «Сферум». В нем приняли участие 92 тыс. педагогов. Согласно результатам, от 18 до 29% учителей по трем уровням образования — детские сады, школы и учреждения среднего профессионального образования — не были проинформированы о вступивших в силу ограничениях по объему обязательной документации. От 48 до 65% педагогов продолжали готовить документы за пределами утвержденных перечней.

От 45 до 56% сообщили, что в их должностные инструкции не было внесено изменений. От 89 до 92% ответили, что им приходится предоставлять фотоотчеты о проводимых мероприятиях, а от 55 до 77% — готовить информацию по запросам различных ведомств.

Директор одной из районных школ Татарстана в беседе с «Ъ Волга-Урал» рассказал, что формально документационная нагрузка на педагогов снизилась, однако на практике объем работы не уменьшился. В связи с отсутствием кадрового резерва педагоги вынуждены брать 1,5–2 ставки вместо положенных 18 часов, что ведет к повышенной нагрузке, к профессиональному выгоранию и психоэмоциональному состоянию усталости.

«Официально учителю оставили всего пять обязательных бумажных документов. Учителя действительно разгрузили от бумажной отчетности, вместе с тем он пересел за компьютер, в котором бесконечное количество анкет, опросов, регистраций»,— подчеркнул директор общеобразовательного учреждения.

По его словам, школа — сложная структура, и стоящие перед ней задачи невозможны без нагрузки, так как все отчеты связаны с реальными требованиями системы образования (например, обучение, воспитание, сохранение духовно-нравственных ценностей, патриотическое воспитание, сохранение культурного наследия). «Заберите одну бумагу — придет на смену другая или другое требование исполнения, то есть приходится выполнять ту же работу, но иным путем. К сожалению, это реалии, с которыми приходится мириться учителю»,— заключил собеседник издания.

Перегруженность педагогов бюрократической работой вошла в число 19 основных проблем российской системы образования, выделенных Минпросвещения в июле 2025 года при подготовке новой стратегии отрасли. В рамках проекта «Бережная школа» за время его реализации административная отчетность в пилотных школах сократилась почти вдвое, объем внесистемных запросов уменьшился в четыре раза, а совокупная нагрузка на педагогов снизилась на 53%. Аналогичные рабочие группы уже созданы в ряде других регионов — в частности, в Ярославской области в феврале 2026 года была утверждена дорожная карта по снижению бюрократии с созданием горячей линии для педагогов.

