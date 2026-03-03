Аварийность на дорогах Ставропольского края за год снизилась на 12,8%

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края зафиксировало снижение аварийности на дорогах региона на 12,8% за 2025 год по сравнению с 2024-м, сообщает пресс-служба ведомства. Глава ведомства Евгений Штепа связал этот результат с реализацией нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Маслаков Фото: Станислав Маслаков

Строители отремонтировали более 200 км дорог, включая 39 км местных трасс и свыше 160 км региональных. Работники установили около 100 дополнительных светильников на протяжении 14,5 км, обустроили 20 тыс. кв. м пешеходных зон и обновили 662 дорожных знака. Евгений Штепа отметил, что подрядчики восстановили четыре светофорных объекта и нанесли свежую разметку с 2,5 тыс. погонных метров светоотражающими элементами на всех отремонтированных участках.

Финансирование поступило из федерального и краевого бюджетов по проектам «Безопасность дорожного движения» и «Региональная и местная дорожная сеть». Подрядчики усилили меры безопасности у школ и детсадов: в 2024-м обновили 25 участков протяженностью 17 км по программе «Дорога в школу», а в 2025-м добавили барьерные ограждения на 60 м, 12 «лежачих полицейских» и 36 новых указателей. Комиссии с участием ГИБДД регулярно инспектируют трассы и выявляют опасные зоны.

Промежуточные итоги подтвердили тренд: за первое полугодие 2025-го число ДТП сократилось на 4,1% — до 234 инцидентов. К концу года статистика улучшилась еще сильнее, а доля дорог регионального значения в нормативном состоянии выросла на 1,2% до 81,3%, превысив план. В 2025-м привели в порядок 520 км трасс в целом, что подняло Ставрополье на 17-е место в России по этому показателю.

Евгений Штепа подчеркнул, что работы продолжатся в 2026 году с акцентом на безопасность пешеходов и водителей. Региональные власти рассчитывают удержать тренд на снижение аварийности и дальше подкрепить лидерство в рейтинге качественных дорог.

Станислав Маслаков