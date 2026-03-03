Глава Сириуса отчитался об отсутствии повреждений после повторного землетрясения

Глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин прокомментировал в своем Telegram-канале ситуацию после подземных толчков, которые 3 марта ощутили жители и гости территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По его словам, эпицентр сейсмоактивности находился в акватории Черного моря на расстоянии 23 км от берега. Магнитуда толчков составила 4,4 и 4,7 балла. В результате происшествия объекты инфраструктуры федеральной территории не повреждены, пострадавших нет.

Руководитель территории призвал сохранять спокойствие в случае возможных повторных колебаний и соблюдать базовые правила безопасности. В частности, при усилении толчков рекомендуется покинуть здание, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости, спускаться по лестнице, не пользоваться лифтом, а на улице находиться на открытом пространстве вдали от зданий. Если человек находится в автомобиле, следует остановиться на открытом участке и оставаться внутри до прекращения колебаний.

Глава Сириуса напомнил, что при чрезвычайных ситуациях необходимо звонить по номеру 112, а также по телефонам аварийно-спасательного формирования МКУ «Сириус.ФТ 24» и службы «Кубань-СПАС».

Сейсмологи продолжают мониторинг обстановки в районе черноморского побережья.

Мария Удовик