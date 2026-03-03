Полиция изъяла 900 литров алкоголя у жительницы Новороссийска

Полиция Новороссийска остановила незаконную продажу кустарной алкогольной продукции со стороны местной жительницы. По данным пресс-службы УМВД города, из оборота правоохранительные органы изъяли порядка 900 л спиртного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

49-летняя жительница Новороссийска осуществляла продажу кустарного алкоголя без документации в Приморском районе. По уточненной информации полиции, она торговала пивной продукцией.

В отношении горожанки составили административный протокол, материалы переданы в суд для разбирательства. Женщине может грозить крупное штрафное взыскание.

София Моисеенко