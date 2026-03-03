Жители Армавира выманили у предпринимателя из Невинномысска 38,5 млн рублей

Прокуратура Ставропольского края направила в Невинномысский городской суд уголовное дело о мошенничестве на 38,5 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Трое жителей Краснодарского края — 42-летний житель Армавира, его жена и знакомый-нумизмат — обманули предпринимателя из Невинномысска. Следствие установило, что они действовали группой по предварительному сговору по ч. 4 ст. 159 УК РФ, причинив ущерб в особо крупном размере.

С 2021 года армавирская пара завоевала доверие бизнесмена и начала выманивать у него деньги под ложными предлогами. Они просили средства якобы на лечение жены, несуществующего новорожденного сына и других родственников, а также на покупку недвижимости в Москве. Обманщики называли суммы на оплату риэлторских услуг, адвокатов, коммунальных платежей, ремонт жилья, обмен квартир, обслуживание автомобилей и их продажу. Предприниматель передавал крупные суммы в течение нескольких лет, не подозревая о вымышленности причин.

В 2024 году к схеме присоединился знакомый главы семьи из Армавира, который занимался антиквариатом. Он сообщил жертве о якобы найденной древней монете стоимостью $1 млн во время ремонта московской квартиры. Соучастники передали монету бизнесмену на хранение в качестве залога и неоднократно использовали ее как повод для новых займов. Деньги якобы требовались на экспертное заключение и международный нумизматический сертификат. Эта уловка позволила им выманить дополнительные крупные суммы.

В августе 2024 года главный обвиняемый украл у нумизмата антикварную икону с особым художественным значением. Он завладел ею обманным путем, пообещав выгодную продажу за 8 млн руб. Икона исчезла, что добавило эпизод кражи к основному делу о мошенничестве.

В итоге доверчивый предприниматель из Невинномысска потерял более 38,5 млн руб. из-за действий группы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и суд вскоре рассмотрит дело по существу. Мошенники пользовались доверием жертвы, фабрикуя истории о личных нуждах и редких ценностях, чтобы вынудить его к бесконечным переводам.

Станислав Маслаков