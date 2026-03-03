Жители Сочи почувствовали подземные толчки

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали недалеко от Сочи, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли 3 марта 2026 года в 12:09 по всемирному координированному времени (UTC), что соответствует 14:09:50 по местному времени. Эпицентр располагался в 32 км к юго-юго-западу от Сочи и в 194 км к юго-юго-востоку от Краснодара.

Координаты эпицентра составили 43,3457 северной широты и 39,5277 восточной долготы. Магнитуда землетрясения — 4,4.

Информация о возможных разрушениях или пострадавших на момент публикации не поступала. Сейсмическая активность в акватории Черного моря и прилегающих районах периодически фиксируется профильными службами.

Мария Удовик