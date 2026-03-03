В Анапе пресекают работу таксистов-нелегалов

За два месяца на спецстоянки Анапы отправили семь автомобилей за нарушения в сфере перевозок пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В Анапе с начала года составили десять административных протоколов в отношении водителей, осуществляющих незаконные перевозки пассажиров. За последние месяцы сотрудники управления транспорта совместно с правоохранительными органами проверили более 100 автомобилей такси.

Мониторинговые мероприятия по выявлению и пресечению нелегальных такси проводятся на курорте регулярно.

София Моисеенко