В Анапе пресекают работу таксистов-нелегалов
За два месяца на спецстоянки Анапы отправили семь автомобилей за нарушения в сфере перевозок пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
В Анапе с начала года составили десять административных протоколов в отношении водителей, осуществляющих незаконные перевозки пассажиров. За последние месяцы сотрудники управления транспорта совместно с правоохранительными органами проверили более 100 автомобилей такси.
Мониторинговые мероприятия по выявлению и пресечению нелегальных такси проводятся на курорте регулярно.