Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Анапе пресекают работу таксистов-нелегалов

За два месяца на спецстоянки Анапы отправили семь автомобилей за нарушения в сфере перевозок пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В Анапе с начала года составили десять административных протоколов в отношении водителей, осуществляющих незаконные перевозки пассажиров. За последние месяцы сотрудники управления транспорта совместно с правоохранительными органами проверили более 100 автомобилей такси.

Мониторинговые мероприятия по выявлению и пресечению нелегальных такси проводятся на курорте регулярно.

София Моисеенко

Новости компаний Все