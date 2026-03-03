Почти 131 км федеральной трассы Р—243 в Удмуртии отремонтируют к 2028 году

К 2028 году в Удмуртии планируют отремонтировать около 42%, или 130,9 км, федеральной автодороги Р—243. Такое решение было озвучено в ходе рабочей встречи с главой республики Александром Бречаловым и начальником ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдаром Мингазовым, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. О том, сколько средств на это будет выделено, в релизе не упоминается.

«В нынешнем дорожно-строительном сезоне мы нацелены на выполнение значительного объема работ на этой федеральной дороге для достижения более 85% соответствия транспортно-эксплуатационным показателям»,— отметил господин Мингазов.

В 2026 году планируется обустройство защитных и износостойких слоев на шести участках федеральной трассы общей протяженностью около 68 км. Еще 52 км дороги обновят в 2027—2028 годах. Также дорожники отремонтируют мост через реку Пыхта на 96-м км автодороги. Работы завершат в 2027 году.

Кроме того, в этом году планируют завершить капремонт двух участков федеральной трассы — с 340-го по 348-й км и с 273-го по 285-й км в Можгинском, Малопургинском и Завьяловском районах республики. Проезжая часть на них будет расширена с двух до четырех полос. На сегодняшний день выполнено 60% и 54% работ соответственно.

«Федеральная трасса Р—243 — ключевое направление для Удмуртии. Она связывает нас с Татарстаном и Пермским краем, по ней идут грузы для предприятий, развивается бизнес. В этом году мы ожидаем завершения двух крупных объектов капитального ремонта, которые стартовали ранее: 3,9 км в районе Можги и 6,5 км в районе села Совхозный. Кроме того, необходимо перекрыть верхним слоем отфрезерованные в прошлом году участки — еще 10,8 км. Это важнейшие объекты, требующие основного внимания в настоящий момент»,— сказал Александр Бречалов.

Напомним, ранее в Удмуртии за счет средств, оставшихся с 2025 года, на 1,5 млрд руб. увеличили дорожный фонд на 2026 год. На эти средства планируется ремонт 154 участков дорог.

Владислав Галичанин