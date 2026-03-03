Матч ХК «Сочи» — «Локомотив» перенесен в Ярославль

Матч регулярного чемпионата КХЛ ХК «Сочи» — «Локомотив» перенесли в Ярославль в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Об этом сообщили в клубе.

Матч должен был состояться 4 марта в Сочи, но с учетом обстоятельств и договоренности между клубами перенесен на домашнюю арену ярославской команды. Билеты начнут продавать 3 марта. Игра начнется в 19:30 4 марта на «Арене-2000» в Ярославле.

1 марта был прерван матч между «Сочи» и нижегородским «Торпедо» в связи с угрозой атаки БПЛА. Игра была остановлена в ходе третьего периода, болельщиков просили покинуть трибуны. Матч смогли доиграть через несколько часов. Еще один домашний матч «Сочи», но уже с ЦСКА, также был прерван, а затем вовсе перенесен с 23 февраля на 11 марта в Москву.

Алла Чижова