Прокуратура Ставрополья наказала крупную ферму за испорченный воздух

Прокуратура Туркменского района Ставропольского края провела проверку крупного фермерского хозяйства в Туркменском округе и выявила серьезные нарушения природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фермер не вовремя вносил плату за негативное воздействие на атмосферный воздух, что прямо противоречит требованиям закона. Надзорщики внесли руководителю хозяйства представление об устранении нарушений и добились возбуждения дела по статье 8.41 КоАП РФ — несвоевременная уплата за вред окружающей среде.

Руководитель фермы получил административный штраф по решению суда. Точная сумма наказания прокуратура не раскрыла, но по аналогичным делам в регионе она обычно достигает 50–100 тыс. рублей для должностных лиц. Фермер оперативно исправил ситуацию: он внес все просроченные платежи полностью, а прокуратура взяла контроль за исполнением.

Статья 8.41 КоАП РФ предусматривает штрафы до 80 тыс. рублей на граждан и до 1 млн рублей на юрлиц, а также возможную конфискацию оборудования. В Ставропольском крае такие проверки участились: летом 2025 года прокуратура оштрафовала пять крупных предприятий на 250 тыс. рублей за отсутствие экологических разрешений. Прокуратура Ставрополья в 2025 году выявила 120 подобных нарушений по краю.

Фермеры часто игнорируют плату за выбросы, которая рассчитывается по ставкам за тонну загрязняющих веществ — в 2025 году минимальный коэффициент составил 61 руб. за тонну, а для вредных веществ вроде аммиака или метана — до 900 руб. Туркменский округ, где расположено хозяйство, активно развивает животноводство: по данным Росстата, в Ставропольском крае насчитывается свыше 1,2 млн голов КРС, а выбросы от ферм достигают 150 тыс. тонн загрязнителей ежегодно.

Станислав Маслаков