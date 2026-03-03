СКФО в 2025 году стал лидером по росту числа 4G-станций

Российские операторы связи развернули 479 тыс. базовых станций LTE к концу сентября 2025 года, увеличив их число на 16% по сравнению с прошлым годом, пишут «Ведомости», опираясь на данные аналитиков и Минцифры.

Компания Vigo, которая разрабатывает ПО для оценки сетей, выявила самый быстрый рост в Северо-Кавказском федеральном округе — там базовые станции прибавили 15%.

Южный федеральный округ занял второе место с приростом 8%, Приволжский — третье с 6%. Vigo не раскрывает абсолютные цифры по округам, но назвала лидеров среди регионов: Ставропольский и Краснодарский края, Татарстан, Москва и Самара. Операторы фокусировались на разных территориях: «Билайн» наращивал станции в Центральном ФО и Поволжье, Tele2 — в СКФО и ЦФО, МТС — в ЦФО, «МегаФон» — в ЮФО.

Эксперты объясняют лидерство СКФО спецификой регионов. Независимый аналитик Сергей Бойко подчеркивает, что Северный Кавказ, Юг и Поволжье пестрят малыми и удаленными селами, часто труднодоступными. Программа «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0) подстегнула стройку именно там — операторы ставили отечественные GSM/LTE-станции в пунктах до 1000 жителей. Директор по развитию «Телеком биржи» Анастасия Биджелова добавляет: низкая база эффекта, бум внутреннего туризма и плотное население требовали надежной связи.

Ранее оператор Tele2 (Т2) вложил 7,9 млрд руб. в сеть Ставропольского края, что вписывается в общую картину. Минцифры подтверждает общий тренд: операторы переводят оборудование из 3G в 4G и заключают форвардные контракты с вендорами вроде «Иртея», Yadro и «Булат». В 2025 году Т2 установила рекорд — 37 тыс. новых станций по всей стране.

Рост сетей компенсирует замедление 2024 года, когда прирост составил всего 3,9% из-за дефицита площадок. СКФО опережает остальных, обеспечивая связь в ключевых туристических и сельских зонах, что стимулирует экономику макрорегиона.

