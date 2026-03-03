Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников выбыл из-за травмы до конца сезона

Голкипер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Сергей Мыльников не сможет принимать участие в матчах до конца сезона КХЛ. На прошлой игре вратарь получил травму, сообщает «РБ Спорт».

Сергея Мыльникова заменили на пятой минуте матча с «Ак Барсом», состоявшегося в Челябинске 1 марта. Защищать ворота поставили Дмитрия Николаева.

Вратарь Сергей Мыльников провел в текущем сезоне КХЛ 31 игру. «Трактор» занимает шестое в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 63 очками.

Ольга Воробьева