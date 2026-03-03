В центре Сочи возможны перебои с подачей воды из-за ремонта водовода

В Сочи специалисты МУП «Водоканал» приступили к ремонту водовода диаметром 500 мм на улице Пластунской в районе дома №161в. Работы направлены на предотвращение возможной аварийной ситуации на магистральной сети, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

В связи с проведением ремонта возможно понижение давления вплоть до временного отсутствия водоснабжения в ряде районов. Ограничения могут затронуть улицы Конституции, Юных Ленинцев, Северную, Горького, Роз, Московскую, Воровского, Островского, Карла Либкнехта, Пластунскую, Транспортную, Пригородную, Промышленную, Краснодарскую, Шаумяна, Поперечную, Голенева, Ударную, Дагомысскую, Чебрикова, Невскую, Волгоградскую, Одесскую, Параллельную, Титова, Труда, Абовяна, Армянскую, а также ряд переулков, включая Грузинский, Трунова, Промышленный, Табачный, Грушевый, Совхозный, Амбулаторный, Вертолетный и Овощной.

По информации МУП «Водоканал», специалисты планируют завершить основной комплекс работ 3 марта до 18:00. После этого бригады начнут поэтапное заполнение системы водоснабжения. Подачу ресурса восстановят в плавном режиме, чтобы исключить гидроудары и дополнительную нагрузку на трубопровод.

Подвоз воды организуют в приоритетном порядке к социально значимым объектам. Кроме того, жители могут оставить заявку на доставку воды через колл-центр предприятия по телефону +7 (862) 444-05-05.

Мария Удовик