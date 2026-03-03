Новороссийцы смогут задать вопрос мэру и заместителям по «горячей линии»

В муниципальном центре управления Новороссийска запустят «горячую линию» для обращений жителей 4 марта. Мэр города Андрей Кравченко сообщил, что отвечать на вопросы он будет вместе с заместителями.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Горячая линия» с главой города и его подчиненными будет работать в течение часа, с 17:00 до 18:00. Связаться для подачи обращения новороссийцы смогут по телефону: 8(8617)64-64-05. Телефон является многоканальным.

София Моисеенко