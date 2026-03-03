На Ставрополье в 2025 году нашли нарушения в 26,3% школьных столовых

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в 2025 году проверило более 2,7 тыс. образовательных организаций, где учатся около 600 тыс. школьников, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Инспекторы провели 700 контрольных мероприятий и 2,5 тыс. профилактических визитов. Они отбирали пробы питьевой воды, измеряли температуру воздуха, влажность, освещение и электромагнитные излучения.

Нарушения санитарно-гигиенических норм выявили в 26,3% учреждений — это каждая четвертая столовая. Инспекторы чаще всего фиксировали проблемы с хранением продуктов, чистотой помещений и приготовлением дезинфицирующих растворов. Они отдельно изучили качество питания: проанализировали свыше 7,4 тыс. проб готовых блюд на микробное загрязнение и около 4 тыс. проб на калорийность.

Микробиологические отклонения нашли менее чем в 1% образцов, а вес порций полностью соответствовал нормам СанПиН. Все младшие школьники — 100% — получали горячее питание, среди старшеклассников этот показатель достиг 92,8%, что выше средних по России данных. Роспотребнадзор выдал предписания на устранение нарушений и привлек виновных к административной ответственности.

В 2026 году ведомство усилит контроль. Инспекторы сосредоточатся на родительском надзоре за качеством еды, оценке рационов школьников и студентов. Это ответ на системные проблемы, аналогичные нарушения находили в соседних регионах: в Алтайском крае — в 54% столовых, на Кубани — в 59% пищеблоков. Ставрополье показывает худшие результаты по гигиене хранения, но лидирует в охвате горячим питанием.

Станислав Маслаков