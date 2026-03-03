В Новороссийске кассир присвоила себе 270 тысяч рублей

Жительницу Новороссийска осудят за аннулирование чеков на сумму порядка 270 тыс. руб. По данным УМВД города-героя, женщина работала продавцом-кассиром и присваивала себе денежные средства магазина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сотрудники сетевого магазина обнаружили крупную недостачу и сообщили об этом в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к хищению денежных средств может быть причастна 32-летняя продавец-кассир.

Выяснилось, что женщина в течение трех месяцев аннулировала товарные чеки, тем самым нанеся магазину крупный денежный ущерб. В отношении горожанки возбудили уголовное дело.

Согласно сведениям пресс-службы УМВД Новороссийска, местной жительнице грозит до шести лет лишения свободы.

София Моисеенко