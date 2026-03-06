Самые ценные инвестиции — инвестиции в команду

Заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Светлана Любимова рассказала о том, как развивается HR-бренд крупнейшего банка, какие возможности и карьерные треки он открывает для команды и как учитываются в работе разные запросы четырех поколений.

Фото: пресс-служба Сбера

— Светлана Николаевна, HR-бренд сегодня — это не просто имидж, а стратегический инструмент. На чем фокусируется Сбер в его развитии?

— Создание человекоцентричной бизнес-модели — ключевой фокус стратегии Сбера. С точки зрения HR это означает прежде всего создание среды, где можно реализовать самые смелые идеи, создавать новые сервисы, менять жизнь миллионов людей и постоянно развиваться. И это серьезная мотивация для всей команды. Как мы понимаем, что приближаемся к этой цели? Один из показателей — наша реферальная программа. Если человек готов рекомендовать компанию своему знакомому, значит, ему в ней действительно хорошо.

В прошлом году каждый третий новый сотрудник Центрально-Черноземного банка был нанят по рекомендации. Это системная связь между внешним обещанием бренда и внутренней реальностью, самый честный способ привлечь таланты. Для 25% нашей команды Сбер — первое и единственное место работы. А это говорит о многом.

— В вашей команде работают и опытные специалисты со стажем и представители так называемого поколения зумеров. Как вам удается учитывать ожидания?

— Действительно, у нас трудятся представители разных поколений. Преобладают X и Y — 45% и 44% соответственно, поколение Z составляет 10%, бэби-бумеры — 1%. Мы не ищем один рецепт для всех. Баланс строится на гибком подходе: обучение и переобучение, в том числе цифровым и мягким навыкам, наставничество, поддержка здоровья с чекапами и заботой о когнитивном состоянии, гибкие формы занятости и индивидуальные карьерные траектории. Так мы остаемся актуальными для всех.

— Один из ключевых каналов притока молодежи — работа с вузами. Какие здесь самые яркие результаты?

— Мы системно работаем со школьниками и студентами по всей стране. И это дает свои плоды. По исследованию ВШЭ, в 2025-м Сбер стал желаемым первым местом работы для 57% опрошенной молодежи. В прошлом году 28% стажеров остались работать в наших подразделениях в Черноземье. Это молодые специалисты в области кредитования, работы с проблемными активами, Data Science. В целом среди всех кандидатов, принятых в Центрально-Чернозёмный банк в 2025 году, молодёжь составила 75,2%.

Наша задача — вырастить компетентных, талантливых специалистов, и мы начинаем этот путь вместе с университетами.

Помогает в этом наш образовательный проект — «Банковская школа Сбера». В ней студенты разных специальностей — от экономики до IT — обучаются у банковских экспертов, работают над проектами с применением искусственного интеллекта и получают квалификацию «СберАгент». В прошлом году было сразу несколько выпусков. Так, на базе Воронежского государственного университета (ВГУ) прошел второй поток Банковской школы. Был также и коллаборированный поток: здесь бок о бок учились студенты ВГУ и Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ). Состоялся и первый выпуск на новых территориях: программу обучения прошли студенты Луганского университета им. Даля.

Чтобы молодым специалистам было проще начать карьеру сразу после учёбы, мы запускаем такие же программы и в ссузах. Углублённая программа «СберКолледж» уже работает в Курском государственном политехническом колледже и колледже при Луганском госуниверситете им. Даля, а с 1 сентября 2026 года откроется и в Воронеже на базе ВГУ.

Кроме того, вместе с Благотворительным фондом «Вклад в будущее» на федеральном уровне запущен всероссийский проект «Маяки» для студентов-новаторов. Топ-300 победителей получат финансовую поддержку в размере 300 000 рублей, доступ к конференциям и закрытым встречам с топ-менеджерами Сбера. Уверена, среди студентов Черноземья много талантов, которые могут проявить себя.

— А какие возможности для карьерного роста ждут тех, кто уже в команде?

— Мы давно перестали воспринимать карьеру только как движение вверх по служебной лестнице. Это, прежде всего, возможность найти себя и раскрыть свой потенциал. Можно выбрать для себя одну из трёх траекторий.

Первая — классический вертикальный рост. Вторая — стать глубоким экспертом в своей области, не меняя позицию, а наращивая мастерство и осваивая смежные навыки. Третья — кардинально сменить сферу, попробовать себя в совершенно новой роли.

Во всех вариантах главный двигатель — это инициатива самого человека, готовность брать на себя ответственность и постоянно учиться.

А мы со своей стороны создаем все условия для этого. Нашей команде доступна собственная образовательная платформа Сбера с тысячами курсов, в том числе от СберУниверситета, программы наставничества и коучинга, всевозможные профессиональные сообщества. Словом, карьера в Сбере — это свобода строить свой уникальный маршрут в сильной и поддерживающей среде.

— Вы упомянули СберУниверситет. Расскажите, какие еще внешние площадки предусмотрены для развития потенциала сотрудников?

— Начну с того, что самые ценные инвестиции — это инвестиции в команду. Поэтому мы выстроили экосистему непрерывного роста. Ее основа — наша цифровая платформа «Пульс». Это что-то вроде персонального навигатора, который работает 24/7: он видит роль человека и карьерные цели, сам предлагает подходящие курсы, статьи и видео. Учиться можно в любое удобное время.

Главный хаб управленческого образования — это, конечно, СберУниверситет. В его базе более 500 программ, включая аналог мировых MBA — STEP.

В кампусе можно обучиться стратегическому мышлению, цифровой трансформации и гибким методам управления.

В нашей философии заложена культура взаимной поддержки. Воспользовавшись сервисом «Взаимное развитие», любой сотрудник может стать бадди (наставником для нового сотрудника), ментором или коучем. Мы верим, что, помогая расти друг другу, мы растем сами и в итоге способствуем развитию всей экономики в целом.

— Помимо развития, чем еще интересен социальный пакет в Сбере?

— Мы стараемся поддержать человека со всех сторон — от здоровья до финансового благополучия. Всё начинается с комфортного старта: для мягкой адаптации у каждого новичка есть наставник — бадди, который помогает влиться в коллектив.

Одна из ключевых льгот — это расширенная медицинская страховка (ДМС). Она покрывает не только лечение, но и регулярные чекапы, психологическую поддержку. Также предусмотрено возмещение затрат на такие дорогостоящие лечения как: лазерная коррекция зрения, ведение беременности и родов, стоматология, для членов семей можно оформить полис ДМС по специальным тарифам.

Заботимся и о безопасности: у каждого сотрудника есть страхование жизни от несчастных случаев, например, травм и тяжелых заболеваний. Мы поощряем активный образ жизни — во многих административных зданиях есть свои спортивные залы, организуем тренировки, участвуем в корпоративных и всероссийских соревнованиях. И конечно, помогаем планировать будущее. У нас есть корпоративная пенсионная программа, где Сбер удваивает взносы сотрудников.

Для тех, кто готов развивать свою карьеру на других территориях, предусмотрена помощь при переезде – релокация, также предоставляется материальная поддержка сотрудников и бывших сотрудников – неработающих пенсионеров, которые оказались в сложной жизненной ситуации, в связи с болезнью или неприятным происшествием.

— В стране с каждым годом набирает обороты волонтерское движение. Сбер в тренде?

— Для нас это не просто тренд, а осмысленная часть жизни компании. Мы формируем среду, где каждый может раскрыть свой потенциал и внести вклад в наследие, которое Сбер оставляет для человека и общества, а также попробовать себя в роли лидера команды, менеджера проекта или наставника.

Всего в Сбере насчитывается более 40 тыс. волонтеров. Только в нашем Черноземном регионе более 2000 человек. В прошлом году мы реализовали почти 100 проектов и провели более 80 событий. Есть среди них и масштабные, ставшие уже традиционными.

Например, «Деменция.net» — проект заботы о когнитивном здоровье. В прошлом году наши волонтеры провели 73 встречи, направленные на профилактику и раннюю диагностику когнитивных изменений, поддержав 7500 человек. Другой якорный проект Сбера — «Финансовая грамотность для воспитанников детских домов», где мы учим ребят основам разумного обращения с деньгами.

Наши волонтеры вносят вклад и в развитие и сохранение культурного наследия, как в проекте «Сердце города — Ротонда». Проект «Добрые ладошки» помогает заботиться о бездомных животных. Также развито событийное волонтерство на наших мероприятиях.

Мы очень ценим эту энергию и вовлеченность коллег и всячески поддерживаем ее — через грантовые конкурсы, образовательные форумы и корпоративные награды.

Это та история, где все в выигрыше: и общество, и сами сотрудники.

— Сейчас все говорят про искусственный интеллект. Как он меняет работу с людьми и сами HR-процессы в Сбере?

— Главный плюс технологий в том, что они забирают на себя рутину и освобождают время для творческих задач. Для человека освоение новых инструментов — это уже шаг в развитии.

В работе с командой мы используем ИИ в трёх ключевых направлениях: автоматизация, персонализация и прогнозирование. Автоматизация берет на себя рутину — обрабатывает документы, анализирует резюме, отвечает на стандартные вопросы по выплатам. Персонализация помогает в работе с талантами: подсказывает подходящие вакансии внутри компании, составляет индивидуальный план развития и предлагает курсы именно под ваши цели. Прогнозирование помогает увидеть риски заранее — например, понять, есть ли вероятность, что ценный сотрудник задумается об уходе. Это позволяет вовремя принять проактивные решения и сохранить команду.

Кстати, технологии помогают нам и в волонтёрских проектах. Например, для воронежского «Музея-Диорамы» наши волонтёры создали Telegram-бот на базе ГигаЧат. Он в увлекательном диалоге рассказывает об экспонатах и их истории. Это отличный пример того, как ИИ может вовлекать молодую аудиторию в культуру. В разработке также аналогичный чат-бот для Музея имени И.Н. Крамского.

В конечном счёте, цифровизация меняет и роль руководителя. Сегодня его главная задача — не только решать задачи, но и раскрывать потенциал людей, чтобы они создавали новые смыслы. Ведь какую бы умную систему мы ни создали, в центре по-прежнему остаётся человек.