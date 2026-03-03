Сирены включат в Геленджике и Анапе 4 марта

В Краснодарском крае пройдет плановая проверка систем оповещения населения. В пресс-службе администраций Геленджика и Анапы предупредили о включении сиренно-речевых установок 4 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Проверка систем оповещения будет осуществляться с 10:40 до 10:45 по всему региону. В 10:43 теле- и радиовещание перехватят для комплексного мониторинга работы системы.

Жителей Геленджика и Анапы призвали присоединиться к проведению проверки и прослушать специальное сообщение по телевизору или радио. При этом, представители власти отмечают, что во время проверочных мероприятий также могут поступить сигналы о реальных угрозах.

«Несмотря на то, что мероприятие плановое, жителей и гостей края просят в этот день обратить особое внимание на тексты SMS-сообщений и push-уведомлений приложения "МЧС России", на содержание сообщений сиренно-речевых устройств. Не исключено, что во время проведения комплексной проверки могут поступить сигналы оповещения о реальных угрозах возникновения ЧС»,— подчеркнули в пресс-службе администрации Анапы.

Проверка системы оповещения с включением сирен также будет осуществляться в Новороссийске и других городах региона 4 марта.

София Моисеенко