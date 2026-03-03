В Оренбуржье за неделю жертвами телефонных мошенников стали 29 человек

В Оренбургской области 29 человек пострадали от действий телефонных мошенников за неделю. Жертвами стали 17 женщин и 12 мужчин. Об этом сообщает полиция региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Общий ущерб, причиненный пострадавшим, составил 8,371 млн руб. Так, жительница п. Саракташ перевела на «безопасный счет» 7,585 млн руб., жительница Оренбурга — 391,3 тыс. руб. Житель Оренбурга перевел 200 тыс. руб. под предлогом инвестирования.

Больше всего пострадавших в возрасте от 20 до 30 лет (11 человек), затем идут люди в возрасте от 36 до 55 лет (8). По 5 человек — в возрастных группах до 20 лет и более 55 лет.

Самыми популярными способами обмана стали: звонок call-центра, инвестиции на интернет-биржах, покупка, продажа на интернет-площадках объявлений, оформление микрозайма, фишинговая ссылка.

Руфия Кутляева