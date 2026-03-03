Прокуратура Крыма проводит проверку из-за ненадлежащего ремонта детской площадки
Прокуратура Крыма начала проверку качества ремонта детской площадки в Гурзуфе после публикации в соцсетях информации о нарушениях. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В рамках надзорных мероприятий будет проанализировано соблюдение законодательных требований при выполнении работ по благоустройству общественной территории.
Процесс и итоги проверки находятся под контролем прокуратуры республики.