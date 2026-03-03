На реках Челябинской области начали противопаводковые мероприятия

В Челябинской области началась активная подготовка к весеннему паводку. В том числе определили даты распиловки и чернения льда, а также взрывных работ на реках. Первые мероприятия стартуют 3 марта, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, 3 и 4 марта работы по ослаблению льда проведут на реке Сим в Аше. С 10 по 30 марта на реке Сим и на реке Нижний Тогузак в Варне спасатели будут заниматься взрывными работами. Распиловка льда в Троицке пройдет на реке Уй с 17 по 24 марта, в Брединском округе — на реке Берсуат с 23 по 25 марта.

В 2025 году для проведения распиловки льда было закуплено две ледорезно-гидравлические установки.

Чернение льда планируется проводить в Ашинском районе на реках Сим и Мань-Елга с 10 по 13 марта, в Пластовском округе — на прудах в селах Демарино и Борисовка 20 марта, в Катав-Ивановском округе — на реках Катав и Юрюзань. Кроме того, с 2 по 20 марта мероприятия выполнят в Орловском сельском поселении на реке Катав, с 1 по 8 марта в Нагайбакском округе на реках Кызыл-Чилик, Гумбейка, Черная и на Хрустальном пруду.

К весне этого года усилена материально-техническая база спасательных служб. Кроме того, была создана специальная взрывотехническая группа для проведения работ по ослаблению льда на водоемах области и получена лицензия на ее деятельность. Всего во время паводка будут работать 7,6 тыс. спасателей, 2 тыс. единиц техники и 171 плавсредство.

Виталина Ярховска