На Ставрополье прокуратура добилась завершения ремонта амбулатории за 36 млн рублей

Буденновская межрайонная прокуратура взяла под контроль ситуацию с капитальным ремонтом амбулатории в селе Архангельское Буденновского округа Ставропольского края, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Прокуроры провели проверку исполнения законодательства о закупках в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Они выявили серьезные нарушения: индивидуальный предприниматель, заключивший контракт с ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1», не уложился в срок до 31 декабря 2025 года. Сумма договора превысила 34 млн руб., но работы затянулись, что поставило под угрозу доступность медпомощи для местных жителей.

Прокуратура сразу внесла подрядчику представление об устранении нарушений. По инициативе надзорного органа заказчик расторг контракт с недобросовестным исполнителем. Прокуроры добились включения ИП в реестр недобросовестных поставщиков, что заблокировало ему участие в будущих госзакупках. Это решение защитило бюджетные средства и ускорило поиск нового подрядчика. В итоге заключили свежий договор, и ремонт завершили оперативно, без дальнейших срывов.

В Ставропольском крае неоднократно фиксировали случаи, когда подрядчики завышали объемы работ или не укладывались в сроки. Например, в феврале 2026 года в том же Архангельском расследовали хищение 5,5 млн руб. при ремонте участковой больницы: ИП указал в отчетах ложные данные о стоимости и объемах, что привело к уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Силовики передали материалы в следственное управление, а подследственный рискует крупным сроком. Аналогичные инциденты случались в соседних округах: в Труновском прокуратура выявила отставание по ремонту поликлиники в Донском на 33 млн руб., а в Грачевском — срыв капремонта больницы на 36 млн руб.

Станислав Маслаков