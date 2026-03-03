Канал незаконной миграции пресекли в Удмуртии

В Удмуртии задержаны две местные жительницы, подозреваемые в организации незаконного пребывания иностранных граждан в России, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Они занимались фиктивными браками между гражданами России и иностранцами, что позволяло последним получать разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданство.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ за организацию незаконного пребывания иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание за данное преступление составляет до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для закрепления доказательств и выявления других эпизодов противоправной деятельности.

Анастасия Лопатина