В Краснодаре 4 марта протестируют системы оповещения населения в рамках общероссийской комплексной проверки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В среду в 10:40 на территории города запустят сирены и сирено-речевые установки. Это плановое мероприятие, которое одновременно пройдет в регионах России.

Звук сирены представляет собой предупредительный сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». При его звучании жители должны включить телевизор или радио, прослушать объявление и следовать полученным рекомендациям.

Специальное сообщение транслируют десять цифровых телеканалов: Первый канал, «Россия 1», Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, «Россия «Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, ТВЦ. Также оно прозвучит в эфире «Радио России».

«Не нужно волноваться, тем более паниковать: проверка плановая», — отметил начальник управления гражданской защиты администрации Краснодара Павел Иванов.

Алина Зорина