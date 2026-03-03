«Ингосстрах» требует 586 млн рублей с производителя дверей «Феррони»

Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает иск «Ингосстраха» к производителю дверей «Феррони Тольятти» на 586 млн руб. Страховщик требует возместить выплаченное компенсационное возмещение в порядке суброгации. Ответчик подал встречный иск на 492,3 млн руб.

Холдинг «Феррони» с головным офисом в Краснодарском крае специализируется на выпуске дверей. Основное производство работает в Йошкар-Оле. Завод в Тольятти построили в 2020 году на территории обанкротившегося «АвтоВАЗагрегата», инвестировав около 2,2 млрд руб. В ночь с 13 на 14 мая 2023 года пожар практически полностью уничтожил завод. Огонь охватил около 20 производственных площадей, частично обрушилась кровля. После происшествия бизнес-группа отказалась восстанавливать тольяттинское производство. Уцелевшее оборудование перевезли в Йошкар-Олу, промзону продали. В августе 2024 года компания «Феррони Тольятти» сменила юрадрес, переехав в Краснодарский край.

Аналогичный спор инициировало «АльфаСтрахование», потребовав в июне 2025 года взыскать с компании 220 млн руб. В сентябре кубанский арбитраж не удовлетворил иск. Однако Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону отменил это решение, постановив взыскать всю сумму. «Феррони Тольятти» обжалует судебный акт в кассации.

Сможет ли «Ингосстрах» добиться иного результата, станет ясно после завершения комплексной экспертизы.

