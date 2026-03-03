Возобновляется авиасообщение между Горно-Алтайском и Уфой
Авиакомпания «Азимут» с 30 марта возобновляет прямые регулярные рейсы между Горно-Алтайском и Уфой (Башкортостан). Об этом сообщил Telegram-канал правительства Республики Алтай.
Перевозчик будет выполнять рейсы трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и воскресеньям — на самолетах Superjet 100. Вместимость воздушного судна — 100 пассажиров.
Время в пути составит 3 часа 5 минут.
Рейсы между столицами республик будут субсидированы из федерального бюджета.