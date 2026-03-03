Сочи и Красная Поляна вошли в пятерку природных маршрутов марта

Российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру» проанализировал данные поисковых запросов и заявок пользователей и определил наиболее востребованные направления для отдыха на природе в марте 2026 года.

Лидером рейтинга стали Сочи и Сочинский национальный парк. Вторую позицию специалисты зафиксировали за Калининградской областью, где туристов привлекает Куршская коса. Третье место заняли Ялта и Ялтинский горно-лесной природный заповедник.

В пятерку популярных направлений также вошла Красная Поляна. Далее в рейтинге расположились Кисловодск, Иркутск, Архыз, Красноярск и Владивосток. Топ-10 замкнул Волгоград, уточнили специалисты сервиса бронирования.

Аналитики отмечают, что март традиционно становится периодом роста интереса к поездкам на природные территории. Этому способствует календарная дата — Международный день дикой природы, который ежегодно отмечается 3 марта и акцентирует внимание на сохранении экосистем, редких видов флоры и фауны. В России действует более 110 государственных природных заповедников, а также заказники и национальные парки, что формирует устойчивый интерес к экологическому туризму.

Эксперты фиксируют, что спрос на размещение вблизи природных территорий демонстрирует положительную динамику. Путешественники все чаще выбирают направления, позволяющие совместить отдых с посещением заповедных зон, пешими маршрутами и горными ландшафтами. В этом контексте Сочи и Красная Поляна сохраняют позиции ключевых центров природного туризма в начале весеннего сезона.

Мария Удовик