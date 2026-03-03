Продажи квартир в новостройках Челябинска сократились на треть за месяц

В январе 2026 года в новостройках Челябинска продали 586 квартир. Это на 34% меньше,чем в декабре 2025 года, сообщает агентство «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства.

В целом по стране девелоперы реализовали 57,3 тыс. квартир в новом жилье. За месяц показатель снизился на 35,1%. При этом он оказался самым высоким с 2021 года. Сильнее всего среди мегаполисов продажи упали в Самаре (–47,7%), Волгограде (–47%) и Нижнем Новгороде (–45,9%). Челябинск занял 10 место в списке городов-миллионников по динамике сокращения реализации нового жилья.

Как отмечают эксперты агентства, такое снижение связано не только с сезонностью, но и с ужесточением условий семейной ипотеки с февраля 2026 года. В четвертом квартале 2025-го россияне хотели успеть оформить кредит на квартиру, что повлияло на разницу показателей между декабрем и январем.

Виталина Ярховска