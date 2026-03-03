На Ставрополье двух подростков арестовали по подозрению в покушении на диверсию

В Ставропольском крае двое 16-летних подростков арестованы по подозрению в покушении на совершение диверсии (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По версии следствия, в октябре 2025 года один из подозреваемых в Telegram вступил в переписку с неустановленным лицом. Неизвестный предложил ему заработать денег, выведя из строя работу вышек мобильной связи в Изобильненском районе. Несовершеннолетний согласился, после чего ему направили инструкцию по совершению поджогов оборудования сотовых станций. Для совершения противоправных действий фигурант привлек своего знакомого.

«В ноябре 2025 года, действуя по указанию куратора, фигуранты попытались поджечь оборудование двух сотовых станций в станице Староизобильной и одной - в городе Изобильном, при этом фиксировали свои действия на камеру мобильного телефона»,— уточнили в ведомстве.

Подросткам не удалось довести до конца преступный умысел, оборудование вовремя потушили.

Наталья Шинкарева