Заказник «Лабинский» стал особо охраняемой территорией на Кубани

В Краснодарском крае государственный природный заказник «Лабинский» площадью свыше 854 га получил статус особо охраняемой природной территории для защиты редких видов животных и растений. Всего в регионе действует более 350 особо охраняемых природных территорий регионального значения общей площадью свыше 600 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Биологический заказник отличается уникальным карстовым ландшафтом. На территории располагаются крупные воронки, пещера Козлова, небольшие безымянные карстовые полости, слепые долины и арки. Подземные карстовые экосистемы стали убежищем для эндемиков — животных, обитающих исключительно в этой местности. Некоторые виды находятся под угрозой исчезновения.

Краснодарский край системно формирует особо охраняемые природные территории с 2016 года и занимает лидирующие позиции в России по количеству созданных ООПТ. На Кубани функционирует 506 особо охраняемых природных территорий: 357 регионального значения, 142 местного и семь федерального.

По поручению главы региона разработана новая схема развития и размещения ООПТ. Согласно документу, до конца 2027 года статус особо охраняемых природных территорий регионального значения получат еще 34 участка площадью более 24,2 тыс. га.

Алина Зорина