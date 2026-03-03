В Ульяновске по факту падения наледи на девочку возбуждено уголовное дело

Как стало известно «Ъ-Волга», следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту выполнения работ и услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 239 УК РФ, от штрафа до 300 тыс. руб. до двух дет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В СУ СКР подтвердили факт возбуждения уголовного дела, отметив, что основанием для его возбуждения стали результаты проведенной в понедельник доследственной проверки происшествия в Заволжском районе Ульяновска, где на маленькую девочку (возраст — 1 год и 4 месяца) с крыши магазина упала снежная масса с наледью.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в понедельник прокуратура Заволжского района Ульяновска и следственное управление СКР организовали проверку по факту травмирования ребенка в результате падения наледи с крыши магазина на улице Краснопролетарской. Происшествие случилось 1 марта. Когда девочка со своей мамой выходила из магазина «Гулливер», на нее с крыши магазина упала снежная масса вместе с наледью. В СУ СКР отмечают, что ребенку буквально повезло — девочка получила только легкий вред здоровью, «ей льдинками только посекло лицо, она буквально родилась в рубашке, и если бы наледь упала чуть в сторону, все могло закончиться намного хуже».

В прокуратуре отмечают, что в ходе проверки ведомством будет выяснено, кто является собственником здания, какая организация должна была очищать крышу.

Во вторник Информационный центр Следственного комитета России сообщил, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Ульяновской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Андрей Васильев, Ульяновск