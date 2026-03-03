В Геленджике назначили главного архитектора

Главным архитектором Геленджика стала Наталья Мальцева. О назначении на должность заявил мэр курорта Алексей Богодистов в социальных сетях.

Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

О вступлении Натальи Мальцевой на пост главного архитектора Геленджика стало известно на планерном совещании 2 марта. На этом же совещании Алексей Богодистов представил подчиненным начальника отдела по муниципальным закупкам Данилу Зозуля.

Вакансия главного архитектора в Геленджике была открыта с декабря 2025 года. Алексей Богодистов заявлял, что будущий специалист должен будет заняться благоустройством курорта в преддверии 195-й годовщины со дня основания.

«Наша главная задача — это сохранение южного своеобразия приморского города, интеграция в его пространство современных решений»,— писал глава Геленджика.

София Моисеенко