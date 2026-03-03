Максим Матыгин покинет пост руководителя регионального исполкома «Единой России»
Руководитель регионального исполкома (РИК) самарского реготделения «Единой России» Максим Матыгин покинет свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе реготделения партии.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Предложение о сложении полномочий Максима Матыгина и представлении кандидатуры на должность нового руководителя РИК было рассмотрено на расширенном заседании президиума регионального политсовета «Единой России». Там же обсуждалась подготовка к сентябрьским выборам года. По словам заместителя секретаря реготделения партии Александра Фетисова, предварительное голосование является обязательным для всех кандидатов, выдвигаемых от партии.
Максим Матыгин занял пост руководителя регионального исполкома «Единой России» в декабре 2024 года.