Максим Матыгин покинет пост руководителя регионального исполкома «Единой России»

Руководитель регионального исполкома (РИК) самарского реготделения «Единой России» Максим Матыгин покинет свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе реготделения партии.

Предложение о сложении полномочий Максима Матыгина и представлении кандидатуры на должность нового руководителя РИК было рассмотрено на расширенном заседании президиума регионального политсовета «Единой России». Там же обсуждалась подготовка к сентябрьским выборам года. По словам заместителя секретаря реготделения партии Александра Фетисова, предварительное голосование является обязательным для всех кандидатов, выдвигаемых от партии.

Максим Матыгин занял пост руководителя регионального исполкома «Единой России» в декабре 2024 года.

Андрей Сазонов