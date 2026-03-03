Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Максим Матыгин покинет пост руководителя регионального исполкома «Единой России»

Руководитель регионального исполкома (РИК) самарского реготделения «Единой России» Максим Матыгин покинет свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе реготделения партии.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Предложение о сложении полномочий Максима Матыгина и представлении кандидатуры на должность нового руководителя РИК было рассмотрено на расширенном заседании президиума регионального политсовета «Единой России». Там же обсуждалась подготовка к сентябрьским выборам года. По словам заместителя секретаря реготделения партии Александра Фетисова, предварительное голосование является обязательным для всех кандидатов, выдвигаемых от партии.

Максим Матыгин занял пост руководителя регионального исполкома «Единой России» в декабре 2024 года.

Андрей Сазонов