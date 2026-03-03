Лесной пожар на площади 2 га потушили под Геленджиком
В Архипо-Осиповке рядом с Геленджиком утром 2 марта произошел пожар в лесном массиве. Его потушили утром 3 марта, сообщает минприроды Краснодарского края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Днем ранее лесной пожар локализовали на площади 2 га. В настоящее время известно, что возгорание ликвидировано. В минприроды региона подчеркнули, что тушение пожара осложнялось труднодоступным рельефом местности.
В результате произошедшего пожара в лесном массиве обошлось без пострадавших.