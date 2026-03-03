Лесной пожар на площади 2 га потушили под Геленджиком

В Архипо-Осиповке рядом с Геленджиком утром 2 марта произошел пожар в лесном массиве. Его потушили утром 3 марта, сообщает минприроды Краснодарского края.

Днем ранее лесной пожар локализовали на площади 2 га. В настоящее время известно, что возгорание ликвидировано. В минприроды региона подчеркнули, что тушение пожара осложнялось труднодоступным рельефом местности.

В результате произошедшего пожара в лесном массиве обошлось без пострадавших.

София Моисеенко