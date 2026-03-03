Потребность в дополнительном заработке у жителей Удмуртии составляет 45%

45% жителей Удмуртии планируют искать дополнительный источник дохода в ближайшие три месяца, следует из опроса сервиса hh.ru. Интерес к подработке остался на уровне аналогичного периода 2025 года.

Наибольший интерес к подработкам проявляют люди старше 35 лет: 52% в группе 55 лет и старше, 52% среди 35-44-летних и 50% в группе 45-54 лет. Среди молодежи от 18 до 24 лет этот показатель составляет 41%, а у подростков до 18 лет интерес снизился с 49% до 41%.

В Приволжском федеральном округе наибольший интерес к подработке наблюдается в Оренбургской области (57%), Республике Марий Эл (55%) и Саратовской области (52%). Удмуртия занимает одно из последних мест с показателем в 45%.

Среди тех, кто ищет подработку, наибольшее количество заявок поступает из сферы искусства и масс-медиа (60%), домашнего и обслуживающего персонала (59%) и индустрии красоты и фитнеса (58%).

41% опрошенных рассматривают временную работу как основной источник дохода, а каждый пятый работает полный день и ищет дополнительные возможности. Основные цели поиска подработки — полезное использование свободного времени (28%), создание финансовой «подушки безопасности» (22%) и накопление на крупные покупки (16%).

Анастасия Лопатина