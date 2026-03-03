В Новороссийске пройдут дневные и ночные учения со стрельбами
В акватории порта Новороссийска состоятся учения со стрельбами в дневное и ночное время 3 марта. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Учения новороссийской военно-морской базы будут проходить с 11:00 до 13:00 и с 23:00 до 01:00. Во время тренировочных мероприятий дежурные силы НВМБ отработают практические действия по отражению БПЛА и безэкипажных катеров.
В Новороссийске действует запрет на движение всех видов плавательных средств и маломерных судов на период проведения учений.