В Новороссийске пройдут дневные и ночные учения со стрельбами

В акватории порта Новороссийска состоятся учения со стрельбами в дневное и ночное время 3 марта. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

Учения новороссийской военно-морской базы будут проходить с 11:00 до 13:00 и с 23:00 до 01:00. Во время тренировочных мероприятий дежурные силы НВМБ отработают практические действия по отражению БПЛА и безэкипажных катеров.

В Новороссийске действует запрет на движение всех видов плавательных средств и маломерных судов на период проведения учений.

София Моисеенко