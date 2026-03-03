Нововоронеж благоустроит местная компания за 209,5 млн рублей

Победителем аукциона на развитие и содержание городской инфраструктуры Нововоронежа стало местное ООО «Благоустройство». Компания была единственным участником торгов и не стала снижать начальную цену в размере 209,5 млн руб. С ней заключила контракт мэрия города. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

ООО «Благоустройство» предстоит до 31 декабря 2026 года обрезать и белить деревья, убирать сухие ветки, вывозить мусор на полигон, красить бордюры, стричь газон и кустарники, а также ремонтировать светофоры и дорожные знаки.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Благоустройство» зарегистрировано в июне 2008 года в городе Нововоронеже Воронежской области для ведения деятельности по прочей чистке и уборке, не включенной в другие группировки. Уставный капитал — 15,4 млн руб. Директором является Алексей Бурданцев. Права учредителя осуществляет администрация Нововоронежа. В 2024 году компания выручила 149 млн руб., чистая прибыль составила 5,9 млн руб.

В конце января разработчики показали предварительные концепции мастер-плана Нововоронежа до 2040 года. Ранее такого документа для населенных пунктов Воронежской области не готовили.

Кабира Гасанова