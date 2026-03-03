В регионы Северного Кавказа пришла климатическая весна

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова объявила, что метеорологическая весна наступила в Южном федеральном округе и регионах Северного Кавказа, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Температуры там уже превышали 20 градусов тепла, что соответствует критериям весны по среднесуточным показателям. При этом ожидается возврат холодов в эти регионы после аномального потепления.

Марина Макарова подчеркнула изменчивость погоды на ближайшую неделю. Днем в начале ожидают 4–9 градусов тепла, ночью возможны небольшие минусовые значения. К концу недели температура упадет: ночью от 0 до –5 градусов, днем — от 0 до +5 градусов, местами пройдут дожди. Это следует за январским прогнозом того же эксперта о теплой зиме и ранней весне на юго-западе России, которая постепенно продвинется на северо-восток.

В Ставрополе, ключевом городе Северо-Кавказского округа, прогнозы на 3 марта показывают днем 6–11 градусов с дождями и ветром до 18 м/с, ночью –2 до +3. В Краснодаре и Ростове-на-Дону ранее фиксировали до +20 градусов в конце февраля, что ускорило переход к весне.

Гидрометцентр еще в феврале предсказывал март теплее нормы на юге: в Сочи +12–17 градусов к концу месяца, в Краснодаре +8–12 с дождями. Марина Макарова, главный специалист по климату и осадкам, неоднократно комментировала сезонные аномалии — от февральских снегопадов в Петербурге до потеплений в Москве. Текущие данные соответствуют ее оценкам: юг опередил календарь на две недели, хотя холода вернутся ненадолго.

Эксперты связывают раннюю весну с теплой зимой 2025–2026 годов, когда февраль в европейской части России оказался выше нормы на 3–5 градусов. В аграрном Ставропольском крае это ускорит посевы картофеля и овощей, но дожди повысят риски подтоплений из-за снежного покрова. Гидрометцентр не ждет аномальных морозов весной — температуры останутся около нормы или выше по всей азиатской части. Жители ЮФО и Кавказа готовятся к капризной неделе, но весна в этом году совпала с календарной.

Станислав Маслаков