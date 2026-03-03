При атаке ВСУ в Новороссийске пострадали более 100 жилых домов

В результате атаки беспилотников, произошедшей в Новороссийске в ночь с 1 на 2 марта, повреждения получили 102 жилых дома. Как сообщил мэр города Андрей Кравченко, на данный момент ущерб зафиксирован в 61 частном доме и 41 многоквартирном.

Глава Новороссийска подчеркнул, что наиболее серьезные последствия установлены в частном секторе Восточного района. В трех домах при падении обломков БПЛА произошли возгорания. Собственникам жилья пообещали оказать всю необходимую помощь.

«Проведено обследование жилых помещений, по всем повреждениям в домовладениях будут составлены акты оценки ущерба. Поручил своим заместителям проработать все возможные пути решения по восстановлению домовладений, включая предусмотренные компенсационные программы»,— заявил Андрей Кравченко.

В селе Мысхако в здании детского сада взрывной волной выбило окна и двери в пяти группах. В ближайшие дни, по словам мэра Новороссийска, на объекте начнутся работы по восстановлению стеклопакетов. Детей перераспределят по другим группам на период проведения ремонта. Там же, в Мысхако, значительные повреждения получил частный дом, установлено частичное повреждение газовой трубы, линии наружного освещения.

На территории Новороссийска продолжаются обследования и поквартирные обходы.

