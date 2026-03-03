На Кубани объявлена беспилотная опасность

На территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность. Жители региона получили уведомления от РСЧС.

Сейчас в регионе существует угроза падения БПЛА. При их обнаружении необходимо звонить по номеру 112.

Гражданам, находящимся в зданиях, рекомендуют отойти от окон и укрыться в помещении со сплошными стенами. В случае если сигнал тревоги застал на улице, необходимо перейти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

Алина Зорина