Депутата Госсовета Удмуртии Катрину Селезневу оставили в СИЗО

Верховный суд Удмуртии отклонил апелляционную жалобу защитника депутата Госсовета Удмуртии Катрины Селезневой, оставив ее под стражей в СИЗО. Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, защита просила изменить меру пресечения и перевести фигурантку под домашний арест.

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Катрину Селезневу арестовали на два месяца по обвинению в получении взятки. Следствие утверждает, что в сентябре 2025 года она получила от предпринимателя 1,35 млн руб. за действия в его интересах и общее покровительство. Президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» приостановил членство депутата.

Анастасия Лопатина