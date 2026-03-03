В акватории морского порта Сочи пройдут учебные стрельбы

В акватории Морского порта Сочи 3 марта с 09:00 до 21:30 будут проходить учебные стрельбы. Перед началом мероприятий сочинцев осведомят речевым оповещением. Жителей и гостей курорта просят сохранять спокойствие, подчеркивая, что отработка действий военных направлена на обеспечение безопасности, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Днем ранее власти сообщили о последствиях отражения атаки беспилотников в Лазаревском районе Сочи. Обломки одного из аппаратов упали на территории садового товарищества в отдалении от Волконки. В результате повреждения получили остекление частного жилого дома и припаркованный рядом автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава курорта Андрей Прошунин.

По официальной информации, дежурные средства противовоздушной обороны отразили десятки воздушных целей в районе города. Специалисты не выявили разрушений городской инфраструктуры, пострадавших нет. Оперативные службы прибыли на место и организовали оценку причиненного ущерба. Собственникам пообещали оказать необходимую помощь.

Власти также напомнили о запрете на съемку и публикацию в социальных сетях работы средств ПВО, беспилотников и их фрагментов, а также действий специальных служб. При обнаружении обломков граждан призвали не приближаться к ним и сообщать о находке по номеру 112.

«Ъ-Сочи» писал, что в ночь с 23:00 мск 1 марта до 7:00 мск 2 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Наибольшее количество целей специалисты зафиксировали над акваторией Черного моря — 67 БПЛА.

Мария Удовик