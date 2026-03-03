За год оборот торговли в розницу в Ставрополе достиг 540 млрд рублей
В Ставрополе по итогам 2025 года оборот торговли в розницу достиг 540 млрд руб. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Указанная сумма на 7,5% превышает показатели 2024 года. За прошлый год оборот в сфере общественного питания составил 48,2 млрд руб. Это на 3,9% больше, чем в 2024 году.
Оборот розницы на 91% сформирован в стационарной торговой сети. Еще 9% пришлось на долю розничных рынков и ярмарок.