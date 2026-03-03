Ремонт компьютерного томографа обойдется ЦГБ Хасавюрта в 12 млн рублей
В ЦГБ Хасавюрта в конце 2025 года вышел из строя компьютерный томограф. Для ремонта потребовалось 12 млн руб., которые администрация больницы выделит из собственных средств учреждения, сообщили в минздраве Дагестана.
Пока оборудование не работало, пациентов со сложными патологиями направляли в другие стационары и диагностические центры. Это затягивало постановку диагноза и создавало неудобства для больных.
Аукционные процедуры запланированы на март.