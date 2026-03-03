В Кочубеевском округе Ставрополья отремонтируют ДК

В станице Новоекатериновской Кочубеевского округа начался капитальный ремонт местного Дома культуры. На работы выделили около 6 млн руб., сообщил глава округа Олег Борзов.

В ходе работ подрядчик заменит кровлю, электропроводку и освещение, отремонтирует фасад, приведет в порядок внутреннюю отделку. Также планируется установить новые окна и двери. Завершение ремонтных работ ожидается в мае.

Из указанной суммы для проведения капремонт из краевого бюджета поступило 3 млн руб., муниципальное софинансирование составило более 2,7 млн руб. Еще свыше 200 тыс. руб. предоставили местные предприниматели и жители станицы.

Мария Хоперская