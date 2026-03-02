Главные новости за 2 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства появилась запись о положительном заключении на документацию по реконструкции распределительного газопровода для освобождения территории под МФК «Лахта-центр 2» и «Лахта-центр 3». Эксперты называют спорной актуальность появления в Петербурге двух новых башен, но признают возможную инженерную и экономическую значимость будущего строительства.

Московский девелопер Level Group впервые вышел на рынок Петербурга. Компания приобрела 2,1 га на проспекте Мечникова, 40А, где согласован проект жилого комплекса с апартаментами, офисами и детским садом на 160 мест.

Арбитраж возбудил дело о банкротстве производителя частично затонувшего у Балтийского завода буксира «Капитан Ушаков» — ПАО «Ярославский судостроительный завод». Заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 17 марта. Подробнее о перспективах подъема судна — в материале «Зимовка во льдах».

В возрасте 58 лет умер первый проректор — проректор по учебной работе Российского государственного института сценических искусств Арвид Зеланд. О месте и времени прощания сообщат позднее.

Суд встал на сторону петербургского ЦКБ «Рубин» в споре с дальневосточной «Звездой» о взыскании задолженности за работы по модернизации подлодки «Иркутск». Арбитраж Приморского края постановил взыскать 1,1 млрд рублей.

Бывшая фабрика IKEA в Тихвине нарастила выпуск мебели на 67% в 2025 году, до 152 тыс. изделий. В 2026 году предприятие планирует увеличить производство до 216 тыс. единиц.

Около 50 тыс. литров суррогатного алкоголя изъяли в Петербурге и Ленобласти. По фактам нарушений возбудили 17 уголовных дел и зафиксировали 306 административных правонарушений.

ВТБ восстановит уничтоженный Храм Спаса-на-Водах на Ново-Адмиралтейском острове. Концепция развития территории площадью 15 га прорабатывается, заявили в банке.

Рынок складов в Петербурге и Ленобласти столкнулся с рекордным переизбытком площадей. По оценкам экспертов, к середине 2026 года объем свободных площадей может достигнуть 420–723 тыс. кв. м.

Средняя зарплата в Ленобласти в реальном выражении выросла на 6,2% за 2025 год. Средняя номинальная зарплата составила 94 348 рублей, прибавив 16,3%.

Российский университет транспорта выделит группу специальностей для строительства ВСМ Петербург — Москва. Глава Минтранса Андрей Никитин отметил, что это необходимо из-за более жестких требований к высокоскоростной инфраструктуре и подвижному составу.