Главные новости за 2 марта. Кавказ

Экс-директор МУП «Водоканал» в Нальчике год присваивал незаконные доплаты к окладу, причинив ущерб бюджету на 1,1 млн руб.

Компания «УК Новая Энергия» ввела в эксплуатацию Дербентскую солнечную электростанцию мощностью 102,3 МВт в Дагестане. Инвесторы вложили 10,9 млрд руб. в проект, расположенный в селе Авадан Дербентского района, в 10 км от города Дербента.

В городе Чегем Кабардино-Балкарии планируют построить двухэтажную детскую поликлинику площадью более 1,4 тыс. кв. м. В новом медицинском учреждении планируется открыть Центр здоровья детей и отделение неотложной помощи.

В январе 2026 года в Ставропольском крае средний размер выданного автокредита составил 1,3 млн рублей, что на 18,8% превышает показатель аналогичного периода в 2025 году. Регион занимает 18 место в рейтинге регионов России по объемам автокредитования.

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) в Ставрополе и Хэйлунцзянский университет науки и технологий из Китая подписали соглашение о создании совместного Института интеллектуальной инженерии. Институт запустит шесть образовательных программ, из них три бакалаврских — «Электроэнергетика и электротехника», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Информационные системы и технологии».

В Ставрополе отменили разрешение на строительство жилого комплекса на ул. Космонавтов. Администрация краевого центра выдала разрешение застройщику для возведения первого этапа ЖК, но не учла количества парковочных мест.