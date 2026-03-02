В КЧР расследуют причины ДТП с пятью погибшими

Следственно-оперативная группа МО МВД России «Прохладненский» выясняет причины ДТП на автодороге Баксан — Карагач, в котором погибли пять человек и один госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции Карачаево-Черкесии.

Фото: пресс-служба пресс-служба управления Госавтоинспекции Карачаево-Черкесии

Вечером 2 марта на автодороге Баксан — Карагач, между селениями Псыншоко и Кременчуг-Константиновское, в Прохладненском районе произошло столкновение автомобилей «Лада Приора» и «ВАЗ-2114».

В результате аварии пять человек получили травмы несовместимые с жизнью, еще один с ранениями различной степени тяжести доставлен в больницу.

Для деблокировки привлекались силы и средства Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Наталья Белоштейн