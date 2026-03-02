Главные новости за 2 марта февраля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

События понедельника: выбор «Ъ-Черноземье»

66-летний генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин покидает пост начальника ГУ МВД России по Воронежской области из-за выслуги лет. Сегодня его последний день работы. Господин Бородин занимал пост с октября 2018-го. На прошлой неделе полковник полиции Александр Капустин, ранее работвший в белгородском УМВД, был назначен замначальника управления — начальником полиции.

Учащихся школы в селе Чертовицы Рамонского района Воронежской области эвакуировали из-за ЧП: источник в экстренных службах региона рассказал «Ъ-Черноземье», что произошел «прогиб пролета крыши здания», введенного в эксплуатацию в 2024 году. Очевидцы случившегося сообщили о существенных разрушениях. Образовательное учреждение в Чертовицах могло проигнорировать рекомендацию МЧС об очистке кровель на всех соцобъектах.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании облправительства поручил проработать вопрос о том, чтобы не штрафовать приграничный бизнес (включая фирмы в Белгороде) за нарушения новых требований законодательства. С 1 марта 2026 года в России вывески, а также иные источники публичной коммуникации с потребителями должны быть на русском языке, а иностранные слова могут использоваться только в качестве дублирующих. Исключение для белгородцев может продлиться до окончания действия режима контртеррористической операции.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн решил обратиться в региональный политсовет партии «Единая Россия» с требованием приостановить членство и освободить от должности председателя городского собрания облцентра Владимира Токарева. Причины — проблемные контракты на уборку снега в Курске и нарушения при строительстве конно-спортивного комплекса на берегу реки Сейм.

В правительстве Липецкой области перераспределили полномочия между заместителями: ветерану СВО и выпускнику федеральной кадровой программы «Время героев» Роману Балашову проручено усилить межведомственную координацию по профилактике коррупционных правонарушений. Также он будет курировать мобилизационную работу и взаимодействие со структурами Минобороны.

Дмитровский районный суд Орловской области вынес приговор главе района Сергею Козину и его первому заместителю Сергею Котову, признав их виновными в превышении полномочий (ч. 4 ст. 286 УК РФ). Им соответственно назначены условные сроки лишения свободы в 3 года и 6 месяцев и 3 года. Ущерб бюджету следствие оценило в 4,7 млн руб. В прокуратуре собираются рассмотреть вопрос об обжаловании решения райсуда в апелляционном порядке.

АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» объявило аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории микрорайона «Волжский» в Тамбове. Начальная цена права заключения договора КРТ установлена в размере 260,1 млн руб. На 17 га до 2032 года должно быть построено не менее 82 тыс. кв. м жилья.

