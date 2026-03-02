Главные новости за 2 марта. Новороссийск

В Новороссийске всю ночь с 1 на 2 марта отражали массированную атаку БПЛА.

При атаке ВСУ в Новороссийске пострадали 17 домов и пять человек. По обновленным данным к этому часу, количество пострадавших увеличилось до семи — двум гражданам оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

В результате вражеского налета обломки БПЛА упали на территорию новороссийского комбината хлебопродуктов. Предприятие работает в штатном режиме.

Из-за падения беспилотника на топливном терминале в Новороссийске произошло возгорание, его потушили днем 2 марта. Пожар охватил площадь 120 кв. м.

Атака ВСУ не повлияла на экспорт казахстанской нефти через Новороссийск. Об этом заявили в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.

Обломки беспилотника упали на кладбище в Мысхако, повредив братскую могилу советских воинов, могилы и оградки других захороненных людей. Мэрия Новороссийска пообещала восстановить братскую могилу.

На трассе А-146 в районе Новороссийска до конца 2026 года появится автоматический пункт весового контроля.

На километровом участке пляжа в Витязево Анапского района продолжаются работы по отсыпке дополнительного слоя песка.